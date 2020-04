La celebrazione del 168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato ha avuto luogo questa mattina, in forma simbolica, con la deposizione di una corona in memoria dei caduti, presso il cippo posto nel cortile della Questura di Reggio Emilia, da parte del Questore Giuseppe Ferrari e del Prefetto Maria Forte, ciò nel rispetto delle vigenti prescrizioni, emanate per contenere la diffusione del coronavirus.