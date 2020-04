Partono nei prossimi giorni a Spilamberto i lavori di manutenzione del verde pubblico

Partiranno nei prossimi giorni, per una durata indicativa di tre settimane, i lavori di manutenzione del verde e sfalci che gradualmente interesseranno tutti le aree verdi pubbliche del territorio. Non si tratta soltanto di decoro urbano ma di una attività essenziale per la salvaguardia igienico-sanitaria di questi spazi.

L’impresa incaricata seguirà scrupolosamente le direttive imposte dall’emergenza sanitaria in atto, rispettando le distanze di sicurezza tra le persone (di almeno 1,5 m) e gli addetti saranno dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).

“So che per tanti può sembrare strano occuparsi anche del verde urbano in questa situazione – commenta il Sindaco Umberto Costantini – ma dobbiamo intervenire per mettere in sicurezza siepi che invadono la strada, la vegetazione a decoro delle rotonde che rischia di compromettere la viabilità e aree in cui è importante intervenire prima che l’erba raggiunga altezze troppo elevate. Rimandare questa azione potrebbe farci correre rischi maggiori in futuro legati a insetti nocivi e rischi incendio”.