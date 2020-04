Nuovamente possibile a Fiorano la ricarica della tessera dell’acqua

Da martedì 14 aprile sarà possibile ricaricare le tessere dell’acqua nella macchinetta posta all’ingresso del municipio di Fiorano Modenese. La porta esterna rimarrà aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per consentire l’accesso alla macchinetta. Non è invece possibile accedere agli uffici comunali, contattabili telefonicamente o via mail. Si raccomanda comunque di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari e di mantenere il distanziamento sociale, evitando assembramenti.



