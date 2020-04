Il Rotary Club dona al Servizio di Farmacia dell’Ausl di Reggio una planetaria per la lavorazione di pomate e gel

Il Rotary Club ha generosamente donato una planetaria da destinare alla preparazione di prodotti direttamente curati dai laboratori del Servizio di Farmacia dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

La nuova attrezzatura consentirà di ottimizzare la resa nella produzione galenica di medicinali personalizzati in formulazioni non disponibili o carenti in commercio. Come spiega Federica Gradellini, direttore del servizio: “In questo particolare momento è indispensabile sostenere l’elevata richiesta di gel decontaminante del cavo orale per pazienti positivi al virus che si trovano intubati nel settore di Rianimazione e di gel alcolico disinfettante per mani. Grazie alla nuova attrezzatura riusciamo a produrne mediamente circa 50 litri al giorno, il tutto senza compromettere la produzione ordinaria destinata ad aree cliniche non COVID”. I laboratori provvedono direttamente, infatti, alla produzione di preparati galenici oncologici ed ematologici per tutta la provincia, vale a dire oltre 30 mila preparazioni all’anno. Sono allestiti annualmente, inoltre, circa 25.000 preparati tra sacche per nutrizione parenterale, colliri, siringhe intraoculari, capsule, cartine, collutori, soluzioni, sciroppi e sospensioni destinati a tutte le aree ospedaliere e territoriali.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e i suoi professionisti sono grati per l’aiuto concreto, l’apprezzamento e l’incoraggiamento che il Club Rotary, con questo gesto, ha voluto manifestare.