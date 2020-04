Alessandro, 10 anni: “Pronto, carabinieri? Vorrei regalarvi un uovo di Pasqua…”

“Pronto, carabinieri? Vorrei regalarvi un uovo di Pasqua, ma non so come fare”.

E così Alessandro, dieci anni, fan dell’Arma, sì è visto raggiungere da un equipaggio di carabinieri della Compagnia di Carpi, a cui ha donato sette uova di cioccolato commercializzate dalla onlus Sopra le Righe – Dentro l’Autismo.

“Una è per voi, le altre le regalate ai bambini bisognosi” ha detto il piccolo Alessandro. Per lui la sorpresa è stata grande, così come l’emozione che ha regalato a tutti col suo gesto.