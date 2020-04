Un cane di piccola taglia, un Jack Russell, ieri in serata è finito in un tombino lungo via Croara a San Lazzaro di Savena. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha scavato un piccolo pozzo, riuscendo a portare in salvo l’animale poi consegnato ai suoi proprietari.



