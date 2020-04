Reggio Emilia: 168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

L’annuale ricorrenza della Fondazione della Polizia di Stato giunta quest’anno al 168° anniversario ricade in un momento di gravi restrizioni alla mobilità ed alle attività di prossimità dovute al rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale attuate per contrastare la diffusione dell’infezione da Covid- 19. Nonostante non sia possibile celebrare il nostro Anniversario con il più ampio respiro, questa ricorrenza costituisce il più elevato momento di coesione tra gli operatori di ogni ruolo e qualifica e l’Istituzione.

La cerimonia, avrà luogo domani – 10 aprile [1] -all’interno del cortile della Caserma Cialdini. In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19 e del quadro normativo relativo alla gestione dell’emergenza prevederà, esclusivamente, la deposizione della corona in memoria dei caduti, alla sola presenza del Sig. Prefetto e del signor Questore ed avverrà nel rispetto delle misure di contenimento vigenti, senza alcun picchetto in armi

Programma:

ore 09:30: Il signor Prefetto dott.ssa Maria Forte ed il signor Questore dott. Giuseppe Ferrari assisteranno alla deposizione della Corona commemorativa dedicata ai defunti della Polizia di Stato.

Il solenne momento di raccoglimento si concluderà con l’esecuzione del brano musicale del “Silenzio”.

[1] data prescelta poiché coincidente con la pubblicazione, nel 1981 sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.121/1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, provvedimento normativo che segna la nascita della Polizia moderna e del nuovo sistema di sicurezza del nostro Paese, incentrato sul coordinamento delle Forze di Polizia in seno al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.