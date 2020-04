Pasqua: scambio di doni oggi tra sindaci del Distretto, operatori sanitari e Protezione civile

Uno scambio di doni in vista della Pasqua, che vede protagonisti i sanitari dell’Ospedale di Sassuolo, gli operatori del coordinamento provinciale del Dipartimento Protezione Civile e una delegazione di sindaci dell’Unione Comuni Distretto Ceramico. Alcune colombe pasquali sono state consegnate in ospedale e, per ringraziare del pensiero, gli operatori sanitari hanno donato a loro volta alcune uova di cioccolato, un altro dolce tipico di questa festività.

A suggellare il gemellaggio, come gesto simbolico, anche lo scambio delle “divise”. Un gesto di reciproca solidarietà, in questo periodo di emergenza che vede ospedali, amministrazioni e protezione civile uniti sul fronte della lotta al coronavirus.