Iniziata anche a San Felice la distribuzione gratuita delle mascherine

E’ iniziata nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a San Felice sul Panaro la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche da parte di volontari incaricati dal Comune. Ad ogni famiglia viene consegnata una busta contenente la mascherina e le istruzioni per l’uso. A San Felice sul Panaro sono arrivate 5 mila mascherine chirurgiche fornite dalla Regione Emilia – Romagna attraverso la Protezione Civile. Il numero di mascherine che sono state assegnate al Comune consente la distribuzione di una sola mascherina per nucleo familiare. In caso ne arrivino altri quantitativi, il Comune procederà a ulteriori distribuzioni.