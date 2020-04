Inizia oggi pomeriggio a Fiorano la distribuzione delle mascherine

Oggi pomeriggio, giovedì 9 aprile 2020, a Fiorano Modenese inizia la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Emilia-Romagna. Ne sono arrivate 7.500 per cui verranno distribuite una per famiglia. Grazie al gruppo fioraanese di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini e ai Volontari della Sicurezza del comune, una mascherina, all’interno di una busta bianca sarà infilata in ogni buca delle lettere.

Il comune ha ordinato, per la farmacia comunale di Spezzano, 14.000 mascherine FFP2 da vendere a prezzo modico, ma i tempi di consegna, per una parte, sono previsti per la settimana del 20 aprile e per l’altra parte nei primi giorni di maggio.