Giovedi Santo: niente processione, ma stendardi affissi comunque alle finestre del centro storico

Celebrazioni pasquali in streaming, causa emergenza. Il Covid-19 ha tolto ai sassolesi anche la tradizionale processione del ‘Giovedi Santo’, forse l’appuntamento più importante, per tradizione plurisecolare, dell’anno liturgico cittadino, ma in diversi hanno voluto celebrare a loro modo la ricorrenza.

Chi abita nelle case sotto le quali sfilava la processione, infatti, nel tardo pomeriggio di oggi ha comunque affisso ai davanzali i drappi bianchi e neri che salutavano, fino all’anno scorso, il passaggio del Santissimo Tronco lungo le vie cittadine. A voler dare, hanno detto, «un messaggio di speranza» e un segno di continuità ad una tradizione cui i sassolesi sono come noto particolarmente legati.