A Camugnano i volontari portano le uova di Pasqua a casa dei bambini

Un uovo di Pasqua in regalo per tutti i bambini da 1 a 14 anni che risiedono a Camugnano e frequentano le scuole del Comune: è quanto hanno previsto nella località dell’Appennino bolognese per rendere più serena questa Pasqua all’insegna dell’isolamento. Anche se a Camugnano non ci sono stati infatti casi di infezioni da Covid-19, questo non toglie che tutti i cittadini siano molto attenti al rispetto delle norme di prevenzione.

Ecco allora che i consiglieri di maggioranza e minoranza, insieme ai carabinieri della locale stazione, ai dipendenti comunali, ai volontari della Croce Rossa e allo staff della Fondazione Santa Clelia Barbieri hanno deciso di contribuire all’acquisto di queste uova, che proprio in queste ore saranno distribuite dai volontari presso le abitazioni dei giovani camugnanesi.

«In questi giorni stiamo chiamando tutti gli anziani ultra settantacinquenni» spiega il sindaco Marco Masinara «per farli sentire meno soli e controllare che tutto vada bene. Però a un certo punto abbiamo pensato che era giusto pensare anche ai bambini e alle loro famiglie portando loro un po’ di gioia con un piccolo gesto»-