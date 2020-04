Sei psicologhe volontarie per i formiginesi

Formigine ti ascolta è il nuovo servizio di ascolto psicologico messo a punto dal Comune di Formigine, in aggiunta alle consulenze fornite dal Centro per le famiglie distrettuale e dall’Azienda Usl.

Sono 6 le professioniste psicologhe che hanno deciso di fornire le proprie consulenze in modo volontario. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. È sufficiente telefonare al numero 059 416388.

“Questo servizio offre a tutti i cittadini uno spazio in cui poter condividere i propri pensieri e le proprie emozioni nati in questo periodo di emergenza, in cui tutti siamo chiamati ad affrontare una situazione mai sperimentata prima d’ora – afferma il Vicesindaco Paolo Zarzana – Oltre ad adottare le misure di precauzione e assicurare beni di prima necessità, il Comune desidera far sentire la propria vicinanza alle persone tramite l’orecchio e la voce di professionisti esperti nell’accogliere e aiutare a superare insieme i dubbi e le difficoltà emotive. Siamo convinti che la condivisione sia il primo passo per far crescere un approccio positivo e per scoprire nuove opportunità. Anche la salute della mente, esattamente come quella fisica, è un bene di cui abbiamo il compito di prenderci cura come comunità”.