Sanificazione preventiva ad opera dei Vigili del fuoco in una residenza per anziani di San Lazzaro

Questa mattina il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del fuoco di Bologna è intervenuto presso un centro residenziale per anziani a San Lazzaro di Savena, per sanificare alcune aree interne ed esterne all’edificio.

L’operazione, svolta in accordo con la direzione sanitaria della struttura, è stata effettuata a scopo preventivo per migliorare le condizioni di sicurezza di operatori ed ospiti dell’istituto mediante l’utilizzo di specifici prodotti disinfettanti.