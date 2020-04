Pasqua a Porta Aperta con le colombe di CPL Concordia

CPL Concordia, in seguito all’emergenza Covid 19, ha deciso di donare le 600 colombe acquistate per i propri soci per le festività pasquali, ad alcune associazioni attive sul territorio nazionale a servizio dei più bisognosi, tra le quali Porta Aperta di Modena. «E’ un piccolo ma sentito gesto di condivisione e solidarietà da parte dei nostri soci in questo difficile momento» ha dichiarato il Vice Presidente di CPL Concordia Samuele Penzo, ricordando che, oltre a Porta Aperta, le colombe sono state donate ad altre realtà attive in prima linea in questo periodo di emergenza quali Caritas di Roma, Croce Blu Mirandola, San Vincenzo di Concordia, ASP Comuni Modenesi Area Nord e due case di riposo a Concordia e Cavezzo.