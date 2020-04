Mascherine, domani a Vignola inizia la distribuzione casa per casa

Inizierà nella tarda mattinata di domani la distribuzione delle mascherine che la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune di Vignola. Si tratta complessivamente di circa 11.500 pezzi. La distribuzione sarà fatta casa per casa, da parte di amministratori, personale dipendente del Comune di Vignola e volontari. Ogni mascherina (1 per nucleo familiare, non essendoci al momento la disponibilità per tutta la popolazione) sarà lasciata nelle caselle postali.

L’Amministrazione Comunale auspica peraltro che questo sia solo il primo lotto di una fornitura che prosegua nei giorni a venire.