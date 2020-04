Coronavirus, due Avvisi di ricerca di personale per profili assistenziali (OSS/AdB/OTA) e Assistenti familiari nel territorio della città metropolitana di Bologna

La Città metropolitana di Bologna e la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana hanno chiesto la collaborazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna per pubblicare due avvisi di ricerca di personale da inserire nelle Case Residenza Anziani (CRA) e Case di riposo nel territorio della città metropolitana di Bologna, in relazione alle necessità conseguenti all’emergenza Covid-19.

Gli avvisi sono rivolti a personale assistenziale qualificato (OSS/AdB/OTA) e ad assistenti familiari.

Per gli OSS/AdB/OTA è richiesta la qualifica professionale mentre per gli Assistenti familiari occorre una documentata esperienza lavorativa con anziani non autosufficienti (almeno 5 mesi) e/o corso di formazione dedicato ad acquisire specifiche competenze professionali per la figura di riferimento, di almeno 30 ore.

La prima selezione dei curricula, sulla base dei titoli posseduti e sulla base della disponibilità territoriale, verrà effettuata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, che li inoltrerà alla Città metropolitana di Bologna la quale, a sua volta, li metterà a disposizione delle strutture interessate.

Saranno quindi le strutture interessate a contattare direttamente le persone e a dare loro le informazioni necessarie relative a: durata del rapporto di lavoro e tipologia contrattuale, orari di lavoro, sede di lavoro.

Il curriculum vitae dovrà essere inviato all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna – CPI di San Lazzaro, via email a: impiego.sanlazzaro@regione.emilia-romagna.it indicando obbligatoriamente i comuni della città metropolitana di Bologna dove si è disposti/interessati ad andare a lavorare.

Questi i link dove sono pubblicati gli avvisi: nella sezione dedicata alle offerte di lavoro del Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna (qui quello per OSS/AdB/OTA e qui quello per Assistenti familiari) e sul Portale “Lavoro per te” dell’Agenzia Regionale per il Lavoro (qui quello per OSS/AdB/OTA e qui quello per Assistente familiare).