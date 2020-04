Per ragioni di contenimento del contagio da Covid-19 è prorogata fino al 13 aprile 2020, l’ordinanza di chiusura totale del traffico in via Rio Salse I Tronco, all’altezza con il ponte di Torre Oche.

E’ vietato il transito in via Rio Salse I e II Tronco, salvo residenti, persone che si recano dai residenti in stato di necessità (le autocertificazioni verranno controllate con attenzione), mezzi di soccorso e veicoli autorizzati dalla Polizia locale di Fiorano Modenese.