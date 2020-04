Stamane flash mob delle Forze dell’Ordine davanti agli ospedali modenesi

Nel corso della mattinata una rappresentanza di tutte le Forze che compongono il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP) e il Comitato di Coordinamento dei Soccorsi (CCS), già in servizio sul territorio, convergerà presso il Policlinico di Modena ed il Sant’Agostino di Baggiovara per fare omaggio a tutte le persone ricoverate e a tutti coloro che operano in loro favore. Al termine di questo sentito ringraziamento, nel salutare il Tricolore, sarà osservato un momento di silenzio in onore di coloro che hanno perso la vita.

Gli appartenenti alla Prefettura, alla Polizia di Stato e alla Polizia Stradale, all’Arma dei Carabinieri ed ai suoi Forestali, alla Guardia di Finanza ed ai suoi Baschi Verdi, alla Polizia Penitenziaria, ai Vigili del Fuoco, alle Polizie Locali, alla Polizia Provinciale, all’Esercito Italiano ed alla Protezione Civile, con tale iniziativa desiderano ringraziare anche tutti i cittadini che, rispettando le importanti misure emergenziale varate dalle Autorità di Governo, hanno assunto un ruolo ed una funzione determinante per impedire la diffusione del virus.