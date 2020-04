Scuola, il Comune di Castenaso consegna 45 computer per fare lezione da casa

Nell’ultima settimana il Comune di Castenaso ha consegnato 45 PC portatili per la didattica a distanza a famiglie del territorio che ne hanno segnalato la necessità.

Le consegne sono state effettuate a domicilio, rispettando le norme di sicurezza e grazie alla disponibilità delle straordinarie fiduciarie dei tre plessi: Claudia Giordani (Fresu), Lisa Merlini (Nasica), Silvana Del Vino (Marconi), con il contributo dell’Assessore alla Scuola Pier Francesco Prata e di Fortunato Romeo, vicario dell’Istituto Comprensivo.

In vista della settimana pasquale abbiamo recepito ulteriori bisogni degli studenti e delle loro famiglie, che potranno sfruttare le possibilità tecnologiche per continuare l’apprendimento in questa situazione di emergenza.

Tutte le postazioni degli studenti IC Castenaso sono attive da diverse settimane con lezioni e compiti assegnati, per ogni necessità tecnica è possibile contattare: assistenzadigitale@iccastenaso.istruzioneer.it