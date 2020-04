Le condoglianze di Sindaco e Giunta al consigliere Luca Volpari

“Un abbraccio fraterno a Luca, alla sua famiglia ed ai tanti amici”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, a nome di tutta la Giunta e dell’intera Amministrazione Comunale, si rivolge al consigliere comunale Luca Volpari che, nella giornata di ieri, ha perso il padre a causa del virus Covid-19.

“Ogni decesso, ogni persona che non c’è più lascia un vuoto in tutti noi – prosegue il Sindaco – a maggior ragione se la causa della morte è un virus, subdolo ed invisibile, che tra mietendo troppe vittime in tutta Italia. Quando, poi, la triste notizia colpisce da vicino un amico come Luca, lo sgomento è ancora più vivo. A Luca, alla sua famiglia, ai tanti amici che oggi piangono assieme a lui, vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte di tutti noi”.