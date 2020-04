Digitalizzazione delle scuole: a Modena arrivano i premi di Hera con Digi e Lode

La digitalizzazione delle scuole è un argomento quanto mai attuale e il Gruppo Hera conferma il suo impegno su questo tema con la premiazione delle prime scuole vincitrici della terza edizione di Digi e Lode. In particolare, sono 20 gli istituti emiliano-romagnoli che, nel primo quadrimestre, si sono aggiudicati 50 mila euro dei complessivi 100 mila previsti per l’anno scolastico 2019/2020. Quest’anno, inoltre, la multiutility ha esteso il progetto anche alle scuole di Marche e Abruzzo, con un investimento aggiuntivo di 25 mila euro. In tutti i territori verrà pubblicata un’ulteriore classifica al termine del secondo quadrimestre.

Le prime 20 scuole vincitrici

Nella classifica del primo quadrimestre tra i Comuni emiliano-romagnoli sopra i 50.000 abitanti, sono presenti due scuole di Modena, due di Bologna, due di Imola, due di Ravenna, due di Faenza, due di Ferrara, due di Cesena e una di Forlì. Per i Comuni sotto i 50.000 abitanti, hanno vinto cinque scuole: a Castelfranco Emilia (MO), Marano sul Panaro (MO), Vignola (MO), Mordano (BO) e Massa Lombarda (RA).

Su http://digielode.gruppohera.it/ è consultabile la graduatoria completa.

Ogni scuola si è aggiudicata 2.500 euro, che serviranno per finanziare progetti di digitalizzazione scolastica, con beneficiari gli studenti, scelti in autonomia dagli istituti. Nella scorsa edizione i premi sono stati utilizzati per l’acquisto, tra gli altri, di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser.

Le scuole premiate a Modena

Vincitrici a Modena città sono due scuole primarie, la San Geminiano di Cognento e la scuola San Giovanni XXIII. Ciascuna di esse si è aggiudicata 2.500 euro, per un totale di 5.000 euro che diventano 12.500 se si considerano anche quelli assegnati alle scuole della provincia (in particolare alle De Amicis di Marano sul Panaro, alle Don Milani di Manzolino, frazione di Castelfranco Emilia e alle Italo Calvino di Vignola).

Questa somma si aggiunge poi ai premi già vinti dalle scuole del modenese, uno dei territori che più hanno beneficiato dell’iniziativa: nell’anno scolastico 2018/2019 erano state 12 le scuole premiate (30.000 euro), e addirittura 14 nel ‘17/’18 (35.000), per totali 77.500 euro distribuiti dall’avvio di Digi e Lode.

Partecipare a Digi e Lode è semplice, basta un click

Digi e Lode rientra tra le iniziative del Gruppo Hera che coinvolgono attivamente i cittadini dei territori serviti. Il progetto, infatti, prevede che ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali, messi a disposizione gratuitamente dalla multiutility, dona dei punti alle scuole del suo Comune. Se poi i clienti selezionano sul sito web dedicato una scuola in particolare, i punti vengono moltiplicati per 5 volte. Con i servizi digitali Hera è vicina ai propri clienti, anche a distanza. Grazie all’app My Hera e ai Servizi Online, ad esempio, è possibile gestire le forniture comodamente da casa: pagare online le bollette e consultare l’archivio, effettuare l’autolettura, controllare l’andamento dei consumi, attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta online, ricevere assistenza e tanto altro.

Quasi 185.000 servizi digitali attivati in quattro mesi

Nel primo quadrimestre di Digi e Lode sono stati quasi 185.000 i servizi digitali attivati dai clienti Hera. In particolare, quasi 30.000 sono state le richieste per l’invio della bolletta elettronica e oltre 37.400 le iscrizioni ai Servizi Online. L’app dedicata alla raccolta differenziata, il Rifiutologo, è stata scaricata 64.400 volte e quasi 52.800 sono stati i download dell’app My Hera, che aiuta il cliente a gestire comodamente dallo smartphone le proprie utenze.

Costruire insieme il futuro

Il coinvolgimento e la collaborazione tra azienda, cittadini, clienti, organizzazioni e associazioni locali sono fondamentali per creare valore condiviso. Tutti, intervenendo sui propri comportamenti quotidiani, possono diventare protagonisti del cambiamento e contribuire al raggiungimento di obiettivi fondamentali in termini di sostenibilità, efficienza e inclusione sociale. Digi e Lode, infatti, è solo uno dei numerosi progetti promossi da Hera e rendicontati nel report “Costruire insieme il futuro” disponibile e consultabile anche online. Tra questi, i progetti gratuiti di educazione ambientale, che coinvolgono ogni anno oltre 100.000 studenti, e le tante iniziative messe in campo con le onlus del territorio per prevenzione, riciclo e recupero di rifiuti come CiboAmico, FarmacoAmico e Cambia il finale.