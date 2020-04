Coronavirus. #restiamosicuri: CGIL ER avvia campagna di ascolto per lavoratrici e i lavoratori

Parte domani, martedì 7 aprile, la campagna di ascolto della CGIL Emilia-Romagna #restiamosicuri, grazie al numero telefonico 0514199396 per le lavoratrici e i lavoratori dell’Emilia-Romagna che necessitano di informazioni riguardo a salute e sicurezza sui posti di lavoro a causa della pandemia di coronavirus.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00.

In questa fascia oraria i nostri sindacalisti sono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori per rispondere a queste e altre domande:

– quali sono le norme igieniche e di sicurezza da seguire sul luogo di lavoro;

– come comportarsi se immunodepressi o affetti da altre patologie;

– come comportarsi nel caso di contatti stretti con persone affette da Covid-19;

– a chi rivolgersi riguardo alla corretta applicazione delle norme sanitarie sul posto di lavoro;

– cosa fare nel caso in cui si dovesse contrarre il coronavirus sul luogo di lavoro;

– a chi rivolgersi affinché la propria azienda applichi il protocollo sanitario sindacato-aziende-governo (e cosa prevede);

– come svolgere la funzione di addetto in azienda al primo soccorso o al servizio antincendio nel caso in cui non sia stata fatta tutta la formazione obbligatoria necessaria.