Ancora sanzioni amministrative dei carabinieri: troppe persone non rispettano le disposizioni

Il bel tempo di ieri certamente ha invogliato a fare passeggiate e spostamenti nei luoghi montani, tanto che in Appennino sono state sanzionate amministrativamente, per violazione alle disposizioni in tema di contenimento del virus, complessivamente 21 persone: otto nel Comune di Pavullo, una a Fanano, due a Pievepelago, due a Montefiorino, quattro a Frassinoro, due a Serramazzoni e due a Montese.

A Maranello, gli specifici servizi espletati dalla stazione, hanno accertato violazioni amministrative nei confronti di tre persone fermate in giro nel centro abitato a bordo di autovetture, senza un valido motivo di spostamento.