Rispetto delle misure contro la diffusione del virus: ancora diversi trasgressori

Nella giornata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Modena hanno proseguito i controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento del virus. Nell’ambito di tale attività, nella bassa modenese sono state contravvenzionate 20 persone, 16 delle quali in circolazione all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; 2 per essersi spostate al di fuori del proprio comune e quattro per aver costituito, in luogo pubblico, assembramento.

A Sassuolo e comuni della zona, sono state sanzionate quattro persone: una a piedi e tre a bordo di veicoli. Nella zona montana della provincia, nell’ambito di un servizio coordinato, sono state contravvenzionate nove persone: tre a Serramazzoni, una a Sestola, tre a Montefiorino e due a Pavullo nel Frignano.