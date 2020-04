Mezza maratona all’indietro sul balcone di casa, destinando una quota alla lotta al Covid-19

Lodevole iniziativa del retrorunner vignolese Alberto Venturelli che ha corso sul suo balcone di casa a Zola Predosa la distanza della mezza maratona (21 km e 97 metri) in 1h59’30” nel rispetto del decreto nazionale. Il progetto del vice campione mondiale era destinare fondi a chi opera in prima linea nella lotta al Covid-19, in base a quanti chilometri sarebbe riuscito a correre (10 € per ogni km percorso).

Sui suoi canali social (Alberto Venturelli su facebook e @retroarcher su Instagram) ha condiviso i momenti salienti di questa iniziativa benefica.