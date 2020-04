Vigili del fuoco impegni per due incendi a Pieve di Cento

Nella mattinata i vigili del fuoco sono stati impegnati a Pieve di Cento per due incendi. Uno alle ore 10:05 che è divampato all’interno di un garage di un’abitazione in via Gianfrancesco Barbieri nr.9. I caschi rossi hanno spento e messo in sicurezza lo scenario. Poi, alle 12:33 sono ritornati a Pieve per un incendio in un giardino di una palazzina in via Cremona 17. A bruciare un gazebo in legno che stava propagando le fiamme ad una vettura parcheggiata nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e attivato il 118 per una persona che si era ustionata lievemente un braccio.