L’emergenza Covid-19 cancella il ‘Maggio Fioranese’: appuntamento al 2021

Salta l’edizione 2020 del ‘Maggio Fioranese’, che da’ appuntamento al 2021 ma ‘cassa’ l’edizione in programma tra poco meno di un mese. L’annuncio sulla pagina facebook della rassegna, che slitta stante l’impossibilità di capire a maggio che tipo di limitazioni condizioneranno lo svolgimento di iniziative di questo tipo.

‘Il Maggio Fioranese 2020 non si farà… the show must go on… nel 2021’, il messaggio apparso sui social, che da’ spessore a quanto aveva già fatto sapere il Sindaco Francesco Tosi nei giorni scorsi, spiegando a ‘Il Resto del carlino’ che «le incognite di questo periodo non ci permettono di programmare la kermesse. Sarebbe stato troppo rischioso prenotare e impegnare artisti e associazioni».