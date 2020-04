Il ponte ferroviario di via XX Settembre, a Cavriago, sarà rifatto

Era stato fortemente danneggiato a seguito dell’urto di un camion gru il 14 marzo dello scorso anno. Dopo una serie di lavori provvisori per far circolare nuovamente i treni della linea Reggio-Ciano e per consentire il transito veicolare e pedonale nella strada sottostante, ora Fer provvederà alla realizzazione entro il 31 agosto 2020 di un nuovo ponte.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sia per gli operai che per pedoni e automobilisti, il Comune ha disposto la chiusura al traffico e alla circolazione del tratto di via XX Settembre in corrispondenza del ponte dalle ore 8 di lunedì 6 aprile fino al 31 agosto 2020. In particolare sarà chiuso il tratto di strada compreso fra via Gazzolo e la rotatoria con via Anna Frank (escluso residenti ma solo fino a viottolo Della Croce).

I lavori costeranno complessivamente tra il milione e il milione e mezzo di euro e sono a carico di Fer. In particolare il ponte attuale sarà sostituito con uno più largo e più alto, sarà allargata la strada sottostante con annesso un passaggio pedonale.

“Siamo consapevoli che questi lavori, seppur importanti, comporteranno inevitabili disagi – spiega la sindaca Francesca Bedogni – ma sappiamo anche che, allo stesso tempo, consentiranno di ripristinare adeguatamente sia la circolazione stradale di una via utilizzata solitamente dai cittadini per recarsi al parco dello sport, alla scuola di via Bassetta o al cimitero; sia la circolazione ferroviaria di una linea che si dispiega per 26 chilometri da Canossa a Reggio utilizzata normalmente da diverse centinaia di utenti tutti i giorni. Sappiamo però anche che, in questo momento di emergenza sanitaria, la chiusura della strada e della tratta ferroviaria comporterà meno disagi che in altri periodi, dato che le scuole e molte aziende sono chiuse”.