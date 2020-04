Emergenza Coronavirus: controlli dei Nas nelle attività commerciali, sequestro di oltre 2 tonnellate di carne

I Carabinieri del NAS di Bologna continuano l’attività ispettiva con controlli a largo raggio, relativi alla sicurezza nel settore sanitario e alimentare, per il rispetto delle norme del contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19.

Il NAS di Bologna, presso un deposito all’ingrosso di alimenti etnici, ha scoperto un quantitativo di carne congelata proveniente dalla Germania priva di informazioni sull’origine, che era stata sottratta ai controlli sanitari perché non notificata agli uffici veterinari ministeriali. Per tali motivi i militari del Nucleo hanno sequestrato e quindi sottratto al consumo oltre 2 tonnellate di prodotti dal valore complessivo di 5mila euro. Al responsabile è stata notificata una contravvenzione di euro 3000.

Nei giorni scorsi, sempre in tema di sicurezza alimentare, il NAS di Bologna aveva sequestrato oltre 4 tonnellate di alimenti di origine etnica – scaduti di validità – rinvenuti in commercio del valore di circa 40mila euro, contestando a seguito di ulteriori controlli presso macellerie, mini market e rivendite ortofrutta sanzioni amministrative per 12.000 euro per mancanza di informazioni sulla provenienza e di corretta etichettatura.