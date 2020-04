Altri due incendi nel pomeriggio nel bolognese

Incendio di sterpaglie per circa 500 mq, intorno alle 14:00 in via Sparvo 110 a Castiglione dei Pepoli (foto). Le fiamme lambivano un deposito di automezzi pesanti. Il tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse all’intero parco mezzi. I caschi rossi, infatti, hanno provveduto a mettere in sicurezza i camion e ad estinguere l’incendio. Effettuata, quindi, la bonifica della zona per evitare ritorni di fiamme. Sul posto anche carabinieri della stazione di Castiglione dei Pepoli.

Intorno alle 16:00, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castel San Pietro Terme con una squadra per un incendio di vegetazione in via Madonnina 24, vicino alla SS9. A bruciare circa 1500 mq di arbusti. Tra gli arbusti alcuni capanni realizzati con vario materiale per custodire utensili e legna da ardere. Tra le ceneri, alla fine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto la carcassa di un cane di media taglia carbonizzato. I caschi rossi hanno immediatamente allertato i carabinieri per i rilevamenti del caso.