Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 4 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento temporaneamente più consistente in movimento da est verso ovest nel corso della giornata. Temperature: in leggero aumento in entrambi i valori termici. Minime attorno a 4/5°C sulle località costiere, tra 2°C e 4°C sui centri abitati delle aree di pianura, ancora prossime a 0°C sulle zone di aperta campagna dove saranno possibili locali e deboli gelate. Massime attorno a 15/16°C lungo il litorale, tra 17°C e 19°C sulle aree pianeggianti della regione. Venti: deboli in prevalenza nord-orientali, tendenti a divenire moderati dalla tarda serata sul mare. Mare: in genere poco mosso, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a divenire mosso.

(Arpae)