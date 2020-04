Domenica 5 aprile 2020, dalle ore 8 alle 11, in via Bagni e via Garcia Lorca E-distribuzione eseguirà un intervento urgente sulla linea di media tensione (15 KV) denominata “Molino”, per la riparazione di un isolatore guasto che potrebbe determinare un guasto intempestivo sulla linea con problematiche consistenti sulla clientela. Per questo motivo, in tale fascia oraria, si verificherà un’interruzione della corrente elettrica.