La Delizia… a piccole dosi: “La Monaca di Monza, La Guglia e Marco Pio di Savoia”

Cosa lega tra loro la manzoniana monaca di Monza, la Guglia di piazza Martiri Partigiani e l’ultimo signore di Sassuolo, Marco Pio di Savoia? Lo scoprirete in questo quarto appuntamento della serie “La Delizia… a piccole dosi: storia e arte di Sassuolo”. Parleremo, infatti, di Marianna de Leyva, il personaggio storico che ispirò Alessandro Manzoni per la sua letteraria Gertrude, la monaca di Monza, e che altri non era che la sorellastra – per parte di madre, la nobildonna Virginia Marino – di Marco Pio di Savoia, ultimo signore di Sassuolo sullo scorcio del Cinquecento. Nel 1591, quando Marianna entrava in convento a Monza col nome di suor Virginia, a Sassuolo il fratellastro Marco Pio concludeva l’erezione della Guglia di piazza del Mercato, ora piazza Martiri Partigiani, legando ancora una volta – seppure solo cronologicamemte – gli accadimenti della “sventurata” con quelli della nostra città.