Bologna: Datalogic in campo per la lotta contro il coronavirus

La multinazionale con sede a Bologna, leader nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi, ha destinato una rilevante donazione di lettori di codici a barre e mobile computer al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e a diverse strutture ospedaliere lombarde e nel resto del Nord Italia. Questi dispositivi Datalogic sono espressamente rivolti alla cura dei pazienti “a bordo letto” e alla tracciabilità in tempo reale dei farmaci, nonché allo snellimento della fase di accettazione e identificazione dei pazienti e alla gestione della loro cartella clinica elettronica. Nella situazione drammatica che stiamo vivendo, la tempestività e la precisione degli interventi ospedalieri rientrano tra i fattori cruciali per la messa in sicurezza della popolazione.

“L’utilizzo dei lettori di codice a barre di Datalogic agevola le nostre attività di tracciabilità medicinali, nella gestione delle sacche di sangue e nella somministrazione di farmaci ai pazienti oncologici”, dichiara l’Ing. Luca Capitani, Direttore ICT del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. “La donazione dei lettori in questa fase critica ci permette di migliorare e ottimizzare il servizio nei reparti dedicati ai pazienti affetti da COVID-19”.

Queste attrezzature, infatti, sono progettate per contrastare le possibili contaminazioni batteriche e virali, e ciò le rende particolarmente adatte a ostacolare l’avanzata del coronavirus. Il loro involucro esterno è costituito da plastica antimicrobica che respinge gli agenti patogeni, arginandone la diffusione infettiva. In questo modo viene altamente ridotto il rischio che i germi permangano sui dispositivi e si trasmettano tra il personale sanitario e i pazienti.

“Credo sia preciso dovere di tutti offrire il proprio contributo per affrontare con la massima efficacia questa emergenza sanitaria senza precedenti, ognuno secondo le risorse che ha a propria disposizione”, dichiara Valentina Volta, Group CEO di Datalogic. “La dotazione di dispositivi high tech per gli ospedali è un passo fondamentale nella lotta al COVID-19. Siamo orgogliosi di poter rendere disponibili i nostri dispositivi medicali, che sono in grado di rendere più efficienti le attività ospedaliere e proteggere il lavoro di tutti gli ‘eroi’ che ogni giorno combattono in prima linea questa durissima battaglia, mettendo a repentaglio la loro vita per salvare la nostra”.