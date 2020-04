La Ceramica e il Progetto, al via la 9° edizione

Ha preso il via la nona edizione de La Ceramica e il Progetto, il concorso di architettura dell’industria ceramica italiana e Cersaie per premiare e dare visibilità alle migliori architetture realizzate con piastrelle di ceramica italiana. Il concorso ripropone le tre categorie (edifici istituzionali/arredo urbano, residenziali e commerciali/Hospitality) per progetti realizzati in Italia ed all’estero da parte di architetti e interior designer residenti in Italia e per opere portate a termine tra gennaio 2017 e gennaio 2020.

Sul sito web www.laceramicaeilprogetto.it è possibile consultare il bando del concorso e compilare il modulo per l’iscrizione online: la scadenza è il 20 maggio 2020. La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed è possibile presentare più di un progetto per la stessa categoria o per categorie differenti. L’iniziativa è rivolta a opere ex-novo, a ristrutturazioni o a interventi di recupero architettonico, mettendo al centro l’impiego di prodotti ceramici di aziende che aderiscono a Ceramics of Italy, il marchio collettivo che garantisce l’eccellenza e la qualità italiana.

La giuria, composta da importanti esponenti del mondo dell’architettura italiana, valuterà i progetti pervenuti sulla base di criteri di creatività, funzionalità e gusto estetico della realizzazione, prendendo in considerazione la progettazione nel complesso, l’impiego delle piastrelle di ceramica, la qualità della posa e la valorizzazione ambientale resa possibile dalle caratteristiche di sostenibilità del materiale. Al progettista vincitore di ciascuna categoria verrà assegnato un premio di 5mila euro.

Sono stati 115 i partecipanti alla scorsa edizione del premio e vi è stato un vincitore per ognuna delle tre categorie, Istituzionale, Residenziale e Commerciale. La Giuria ha altresì deciso di conferire 7 Menzioni, 2 nelle categorie Residenziale e Istituzionale e 3 nella categoria Commerciale. Tutti i progetti premiati sono visibili nell’apposita sezione sul sito www.laceramicaeilprogetto.it. La premiazione si è tenuta lo scorso 2 luglio a Salerno, presso la Stazione Marittima, in un evento realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti locale al quale hanno partecipato oltre 200 iscritti che hanno beneficiato di 4 crediti formativi.

Anche quest’anno, i lavori selezionati saranno poi esposti nella mostra appositamente realizzata presso la Galleria dell’Architettura all’interno di Cersaie, il Salone internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, in programma a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre prossimi.