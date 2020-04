In giro senza comprovati motivi: ancora sanzioni dei carabinieri

Ci sono alcune persone che ancora girano, da un Comune all’altro, senza un comprovato motivo, in violazione delle norme in vigore. I Carabinieri del comando provinciale di Modena, nelle varie articolazioni dislocate sul territorio provinciale, nel pomeriggio di ieri hanno sanzionato amministrativamente 23 persone.

Nei comuni montani sono state sanzionate tre persone; a Sassuolo e comuni limitrofi sette, perlopiù in giro con le proprie autovetture; nella Bassa, cinque persone sono state contravvenzionate poiché in giro all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità; quattro per essersi spostati senza particolari motivi al di fuori del proprio comune di residenza e due ventenni di Mirandola, per aver costituito un assembramento in luogo pubblico.