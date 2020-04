Guidava senza patente: denunciato a Novellara dai carabinieri

Fermato dai carabinieri della stazione di Novellara, impegnati nei controlli lungo le strade finalizzati ad assicurare le restrizioni degli spostamenti imposti per l’emergenza sanitaria Covid 19, non ha esitato con stupefacente nonchalance a riferire di non aver al seguito la patente, lasciando intendere di averla dimenticata a casa. Gli approfondimenti dei controlli eseguiti dai carabinieri hanno invece rilevato che l’uomo non aveva con se il documento di guida in quanto mai conseguito.

Per questi motivi con l’accusa di guida senza patente i carabinieri della stazione di Novellara hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un cittadino marocchino 33enne domiciliato in paese. A lui i militari hanno anche sequestrato la Peugeot che conduceva. L’uomo è stato anche contravvenzionato per aver violato le restrizioni degli spostamenti imposti per l’emergenza sanitaria Covid 19. È successo l’altro pomeriggio, nel corso di un controllo alla circolazione stradale.