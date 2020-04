Coronavirus, più di undicimila controlli della Polizia Locale di Bologna negli ultimi dieci giorni

Proseguono i controlli degli agenti della Polizia Locale sul rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus, sia su segnalazione dei cittadini che su iniziativa. Negli ultimi dieci giorni, più di 700 pattuglie sono state impegnate in verifiche alle attività economiche e singoli cittadini. Nello specifico sono stati controllati 7.134 tra pubblici esercizi, esercizi di vicinato, laboratori, servizi alla persona e altre attività minori.

Da questa intensa attività emerge che la stragrande maggioranza rispetta le norme: le denunce infatti sono state in tutto sette e due le sanzioni amministrative comminate dal 26 marzo, dopo l’entrata in vigore del Decreto legge n.19 del 25 marzo 2020.

Più di 3.000 invece i controlli nei confronti di singoli cittadini, la maggior parte, più di 2.000, a persone alla guida di veicoli, di queste, circa una cinquantina sono stati denunciati o sanzionati. Quasi 1.000 i controlli su area pubblica, che hanno portato a elevare circa un centinaio tra sanzioni e denunce e infine sono stati 12 i controlli in area privata con una sola denuncia.