Bandi incentivi centro storico Soliera: approvata la graduatoria provvisoria

Pur in un contesto di emergenza straordinaria legata al Covid-19, il Comune di Soliera continua a proiettarsi nel futuro, dando corso alle iniziative intraprese prima dello scoppio della pandemia. Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria provvisoria dei due bandi per gli incentivi agli esercizi commerciali del centro storico. La graduatoria è consultabile sul sito internet comunale.

Sono state accolte tutte le richieste pervenute. Il budget a disposizione ammontava a 200.000 euro, dei quali 100.000 per le nuove attività e altrettanti 100.000 euro per le ristrutturazioni e le riqualificazioni degli esercizi già esistenti. Sono quattro i nuovi operatori sovvenzionati che si vanno ad aggiungere a quelli che hanno già ricevuto fondi tramite il bando regionale di ripopolamento dei centri storici colpiti dal sisma del 2012, mentre 14 sono le attività già esistenti che rientrano nella graduatoria. La cifra complessiva delle richieste è leggermente superiore al budget previsto, ma l’amministrazione comunale ha intenzione di integrare le risorse per esaudire tutte le domande arrivate.

“Grazie a coloro che hanno partecipato ai due bandi”, afferma il sindaco Roberto Solomita, “scegliendo di investire sul futuro di Soliera. Alla fine di questa emergenza legata al Covid-19, ridare vitalità al nostro centro storico e naturale rimarrà un obiettivo comune e imprescindibile. Non solo: gli incentivi vanno a fornire un sostegno concreto al commercio e all’iniziativa imprenditoriale, per non deprimere ulteriormente le attività economiche del nostro territorio”.