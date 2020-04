Nidi d’infanzia comunali di Formigine: per il mese di marzo non si pagherà nulla

La Giunta comunale di Formigine ha deliberato di applicare sulle rette dei nidi d’infanzia comunali a gestione diretta, in concessione e per i posti convenzionati nei nidi privati uno sconto del 25% per il mese di febbraio. Tale sconto è proporzionale ai giorni di chiusura o sospensione del servizio per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19; lo scorso mese, infatti, i giorni di chiusura sono stati 5 su 20 teorici.

Nel mese di marzo, invece, la sospensione del servizio è stata totale, pertanto le famiglie non dovranno pagare nulla.

Per quanto riguarda invece i servizi di pre-scuola, post-scuola, trasporto e centri per bambini e famiglie, la scoutistica verrà definita non appena si saprà dell’effettivo periodo di sospensione delle attività didattiche.