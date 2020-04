M5S in merito agli aiuti economici per i meno abbienti in arrivo al comune di Sassuolo

sassuolo panoIl M5S di Sassuolo apprende con piacere che il governo, con l’ultimo DPCM appena varato, ha stanziato 4 miliardi e 300 milioni per il fondo di solidarietà degli oltre 8000 comuni italiani, per far fronte all’emergenza Covid 19. Oltre a questi sono stati stanziati 400 milioni destinati alle famiglie e alle persone indigenti che non hanno soldi per fare la spesa. Questi fondi saranno erogati sotto forma di buoni spesa attraverso la rete dei servizi sociali, in collaborazione con le associazioni del terzo settore e la protezione civile.

Al comune di Sassuolo sono stati destinati 216.929,40 euro, calcolati per il 20% dall’indice di povertà, e il restante 80% in base alla popolazione. Senza voler fare riferimento alle polemiche avvenute in questi giorni sui social, da parte di esponenti politici locali del CDX su quanti soldi effettivamente arriveranno ai cittadini, crediamo che questo provvedimento varato dal governo vada nella giusta direzione, che è quella di dare una boccata d’ossigeno ai comuni e ai cittadini, in questa drammatica emergenza sanitaria. Chiediamo quindi al sindaco e all’amministrazione comunale che quanto prima informi i cittadini tramite i canali istituzionali, che li metta a disposizione in maniera tempestiva ai servizi sociali e alla rete del terzo settore, e che renda attuativo quanto prima questo importante provvedimento a favore dei cittadini meno abbienti.

(M5S Sassuolo)