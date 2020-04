Coronavirus: orologi e cronometri in dono ad Ausl Reggio Emilia

Anche l’Associazione Curare onlus si sta adoperando a sostegno dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia in questo periodo di emergenza. Grazie al sostegno dell’associazione e alla sensibilità di Camparini Gioielli in particolare di Stefano e Giulia, sono stati donati all’Ausl 80 orologi da muro. L’associazione di volontariato ha devoluto inoltre una somma di 10mila euro per l’emergenza sanitaria.

A questi si aggiungono gli 87 cronometri regalati da Decathlon Italia, che ha prontamente e generosamente risposto all’appello rivolto dall’Azienda sanitaria.

Gli orologi sono stati appesi nelle stanze di degenza dei nuovi reparti COVID degli ospedali e delle strutture dell’Azienda (Santa Maria Nuova di Reggio, Guastalla, Scandiano, Correggio, Castelnovo ne’ Monti). Insieme ai cronometri, che hanno integrato le dotazioni del personale dell’assistenza, consentiranno di misurare la frequenza respiratoria dei pazienti ed evitare, per motivi sanitari legati alla trasmissione del virus, l’utilizzo degli orologi da polso o dei cellulari dei singoli sanitari. Gli orologi a muro, poi, aiuteranno i degenti a misurare lo scorrere del tempo, un’esigenza particolarmente sentita in condizioni di isolamento.

“Nei momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo – sottolinea Deanna Ferretti, presidente di Curare onlus, ci si accorge che ogni singola azione, piccola o grande, è importante per consentire ai nostri operatori della sanità di lavorare nelle migliori condizioni possibili”.

Ecco dove sono stati collocati gli orologi da parete con i relativi cronometri:

N. 10 orologi e 5 cronometri al reparto Covid -1 Asmn

N. 25 orologi e 15 cronometri alla Medicina 2 Covid Asmn

N. 5 orologi e 7 cronometri all’Ortopedia Covid

N. 15 orologi e 9 cronometri a Ospedale di Guastalla

N. 10 orologi e 10 cronometri all’Rsa Albinea (ora Covid)

N. 5 orologi e 5 cronometri alla Pneumologia Asmn

N. 17 cronometri agli Infettivi Asmn

N. 9 cronometri all’ospedale di Scandiano

N. 5 orologi e 5 cronometri alla Lungodegenza Asmn

N. 5 orologi e 5 cronometri alla Medicina 3 Asmn

La Direzione Generale ringrazia di cuore per la sensibilità dimostrata con questa donazione. “Essere attenti anche ai particolari è fondamentale – sottolinea il Direttore generale Fausto Nicolini –. Questo gesto ci insegna l’estrema importanza di sapere ascoltare il personale sanitario per potere risolvere i problemi quotidiani che si presentano nelle situazioni di emergenza e permettere ai professionisti di svolgere al meglio e in sicurezza il loro lavoro”.