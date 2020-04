carabinieri carpiNella giornata di ieri, i servizi svolti su tutta la provincia hanno permesso di trovare in difetto e sanzionare complessivamente 34 persone in giro, anche fuori dal proprio comune di residenza, senza un valido motivo. Tre di queste persone, due delle quali straniere residenti nel veronese che erano “venuti a trovare un amico”, sono stati sanzionati per aver effettuato, nel carpigiano, un assembramento.