Si chiama così la nuova brillante iniziativa dei ragazzi dell’Associazione Pandora, che sono riusciti a creare un video diventato virale per sensibilizzare la comunità, ed incentivare la raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus.

Si tratta della canzone ‘Eppure soffia’ di Pierangelo Bertoli, il cui significato è di infondere in tutti noi speranza, perché nonostante tutto il ‘vento soffia ancora e spruzza l’acqua alle navi sulla prora”.

Il video promuove una raccolta fondi per sostenere la Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus e tutti gli operatori sanitari, chiamati a combattere in prima linea l’emergenza Covid-19.

Al progetto hanno partecipato noti artisti sassolesi (Borghi Bros, Alberto Bertoli, Marco Baroni, Alle Balestri tanto per citarne alcuni) e giovani talenti che hanno da subito accettato con entusiasmo la sfida, ognuno rigorosamente dalla propria abitazione. Il video è stato montato e registrato senza l’utilizzo di strumenti professionali, ma poco importa perchè l’obiettivo è di grande valore.

L’Associazione Pandora si é sempre distinta negli anni per tanti eventi di aggregazione, e anche in una situazione come questa, dove l’aggregazione non é permessa, è riuscita a creare un momento di unione, dalla visione di un videoclip che ci ha fatto sentire tutti più vicini.

Per chi vuole contribuire ecco l’iban Fondazione:IT74S0200867016000102982966E ricordate di inserire come causale:Artisti uniti per Sassuolo.

Ora il sogno é quello di rivedere tutti gli artisti in live sul palco dello Youth Festival, e lì non saremo più dietro uno schermo, ma ci potremmo finalmente abbracciare di nuovo e cantarla tutti insieme.