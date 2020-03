Termina i domiciliari e va a farsi un giro: multato a Carpi

Si trovava agli arresti domiciliari da qualche mese perché, insieme ad altri, era stato arrestato al termine di una indagine per stupefacenti. Si tratta di un carpigiano di mezza età che ieri, con comprensibile soddisfazione, si è visto revocare la misura dal Tribunale di Modena. Probabilmente stanco di rimanere in casa, però, l’uomo ha salutato la moglie ed è andato a farsi un giro a bordo della sua bicicletta. Quel momento di spensieratezza è tuttavia durato poco; dopo qualche centinaio di metri, difatti, è stato fermato da una pattuglia di carabinieri i quali, dopo una breve verifica, lo hanno multato per aver violato gli ormai noti divieti di dimora.