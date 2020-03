Tamponi Covid-19: attivate le strutture Drive in a Scandiano, Montecchio e Correggio

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, dopo Reggio Emilia, Castelnovo ne’ Monti e Guastalla, sono attivi da oggi i punti Drive In di Scandiano (camera calda del Pronto Soccorso), Montecchio (camera calda dell’ex Pronto Soccorso) e Correggio (camera calda del Pronto Soccorso).

L’attivazione di queste strutture permette di effettuare il tampone alle persone a fine quarantena, in alternativa alle visite a domicilio, che richiedono tempi più lunghi, con risparmio di numero di operatori e dispositivi di protezione personale.

Nel caso in cui l’esito del tampone sia negativo, l’esame va ripetuto il giorno dopo. Dopo il secondo esito negativo finisce il periodo di quarantena e le persone saranno contattate dai nostri operatori. Nel caso in cui, invece, il tampone sia positivo, questo andrà ripetuto dopo una settimana.

Le persone vengono convocate con un sms il giorno prima e ricevono un messaggio di posta elettronica con le indicazioni per raggiungere la sede. Il foglio e l’sms con l’appuntamento non sostituiscono l’autodichiarazione, che va sempre compilata, ma vanno mostrati in caso di controllo. Ricordiamo che è obbligatorio presentarsi in automobile, da soli. Le Forze dell’Ordine ogni giorno ricevono l’elenco delle persone che hanno l’appuntamento per il giorno successivo.

Gli appuntamenti sono fissati ogni 10 minuti.

Ricordiamo che chi si auto-presenta senza aver ricevuto l’appuntamento rischia le sanzioni previste in caso di accertamento da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale.