Principio d’incendio questo pomeriggio a San Benedetto Val di Sambro in via Autostazione, località Pian del Voglio. I Vigili del fuoco intervenuti intorno alle 14:30 hanno spento il principio d’incendio, verificando la presenza di monossido, e soccorso i due proprietari di un locale di ristoro rimasti intossicati ed affidati a personale del 118 presente con ambulanza medicalizzata. I due sono stati poi trasferiti in ospedale.