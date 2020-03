Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 1 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutto il territorio regionale. Temperature: minime in calo, con valori tra 0 e 2 gradi nei capoluoghi di pianura interna, leggermente inferiori allo zero nelle adiacenti aree rurali, con possibilità di gelate; valori attorno a 4/6 gradi lungo la fascia costiera. Massime in lieve aumento e generalmente comprese tra 10 e 13 gradi. Venti: nord-orientali sul mare e sulla costa, inizialmente moderati, in successiva attenuazione; deboli di direzione variabile altrove. Mare: al mattino ancora mosso, fino a molto mosso al largo di fronte alle coste riminesi; moto ondoso in attenuazione durante il pomeriggio con condizioni di mare poco mosso dalla sera.

(Arpae)