Personale con contratto a tempo determinato nei nidi e nelle scuole d’infanzia: il Comune di Bologna precisa

In merito alle notizie diffuse in questi giorni sul rapporto di lavoro di alcune educatrici e insegnanti con contratto di lavoro a tempo determinato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali gestite dall’Istituzione Educazione e Scuola, l’Amministrazione Comunale precisa che queste lavoratrici (in totale sono 22) rimarranno in servizio fino al prossimo 30 giugno, scadenza naturale del rapporto di lavoro.

Per l’Amministrazione Comunale la continuità educativa è un metro di valutazione che non è stato mai messo in discussione e, a maggior ragione in un momento così delicato per bambini e famiglie, è quello da utilizzare anche in caso di rientro anticipato del personale titolare.